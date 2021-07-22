Андрей Карпович назвал виновных в вылете "Елимая" из Лиги конференций

Главный тренер "Елимая" Андрей Карпович подвел итоги противостояния с армянским "Алашкертом" после вылета команды из Лиги конференций. По сумме двух встреч была зафиксирована ничья — 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказался соперник — 6:5, передают Vesti.kz.

Карпович признался, что команде тяжело принять такой исход, и извинился перед болельщиками за то, что не удалось подарить им праздник.

"Сложно, конечно, после таких матчей находить и подбирать слова. К сожалению, не получилось порадовать наших болельщиков, за что мы извиняемся. Получился настоящий триллер — к сожалению, мы в этом триллере не смогли выстоять. Я бы хотел сказать, что для нас это большой опыт, для команды, что мы провели матч дома. Организация, болельщикам огромное спасибо за поддержку, за атмосферу, которая была на стадионе. На самом деле это дорогого стоит. Хотел бы поблагодарить всех причастных к организации этого матча. Это очень большая работа — чтобы сертифицировали стадион, чтобы болельщики увидели еврокубки, хоть и один матч, но дома, на домашнем стадионе. Это большая работа. Огромная благодарность, потому что для нас на самом деле сегодня был большой праздник, но, к сожалению, с плохой концовкой", -сказал тренер на пресс-конференции.

По словам специалиста, команда была совсем близка к выходу в следующий раунд, однако футбол не прощает ошибок.

"По игре сложно говорить, потому что вроде бы осталось совсем чуть-чуть, но футбол наказывает. Пропустили такой мяч, очень-очень обидный, наверное, вспоминать его будем очень долго. Плюс там пенальти. Я сказал ребятам, что здесь нужно быть точнее, и здесь не получилось. Не ищем ни в ком виноватых — виноваты все мы. Я как главный тренер, естественно, несу ответственность и готов к любым решениям. Проще сейчас опустить руки и, скажем так, обвинить кого-то", - добавил он.

Карпович также обратил внимание на непростой график команды. После эмоционального и физически тяжелого матча"Елимаю" уже через два дня предстоит сыграть с "Ордабасы" в чемпионате Казахстана.

"Мы понимаем, что ситуация достаточно сложная. Провели очень энергозатратный матч по времени, пенальти — в плане сил и эмоций это очень сложно. И, конечно, теперь нам нужно поднять голову, нам нужно сделать все в чемпионате. Целый круг впереди. Да, будет сложно, так как у нас через два дня уже следующий матч с "Ордабасы" в Шымкенте, 19-го числа. Тоже топ-команда, которая идет в лидерах чемпионата. Но наша обязанность здесь собраться и сделать всё возможное, чтобы пережить этот период, он достаточно сложный. Теперь задача достаточно простая — нужно вернуть еврокубки на следующий год. Как бы это ни звучало, сегодня они закончились, но с сегодняшнего дня начинается работа, чтобы в будущем это была не разовая акция, а хотелось бы, чтобы наша команда "Елимай" была постоянным участником еврокубков. Команда должна сделать всё возможное, чтобы еврокубки вернулись в следующем сезоне. Всё достаточно просто", - резюмировал Карпович.

Напомним, нынешний сезон стал для "Елимая" дебютным в еврокубках.

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