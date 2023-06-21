Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций
Комментарии

"Актобе" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги конференций

"Актобе" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги конференций
©ФК "Актобе"

"Актобе" узнал соперника по второму раунду квалификации Лиги конференций сезона - 2023/24, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб встретится с победителем пары "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). Первый матч пройдет на выезде, а ответный в Актобе. Игры второго раунда состоятся 27 июля и 3 августа.

Отметим, что последний раз "Актобе" участвовал в еврокубках в сезоне 2016/17. Тогда "красно-белые" прекратили борьбу в квалификации Лиги Европы.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Актобе ФК Лига конференций

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:37
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" Определился соперник "Ордабасы" в квалификации Лиги конференций
Сегодня , 17:30
Лига конференций
©ФК "Тобол" Стал известен потенциальный соперник "Тобола" в квалификации Лиги конференций
Сегодня , 17:27
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Актобе" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги конференций
Вчера , 19:32
Лига конференций
©ФК "Тобол" Определился первый соперник "Тобола" в Лиге конференций
14 июня, 13:38
Лига конференций
©uefa.com УЕФА забанил клуб в Лиге конференций: для него это дебютное попадание в еврокубки
13 июня, 19:54
Лига конференций
©УЕФА Стали известны потенциальные соперники "Актобе" и "Ордабасы" в квалификации Лиги конференций
13 июня, 12:24
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Тобол" узнал потенциальных соперников в Лиге конференций
9 июня, 08:46
Лига конференций
©twitter.com/WestHam Президент "Фиорентины" назвал фанатов "Вест Хэма" животными
8 июня, 11:28
Лига конференций
©uefa.com Игрок "Вест Хэма" вошел в историю футбола
8 июня, 03:04
Лига конференций
©УЕФА Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций
29 мая, 09:51
Лига конференций
©УЕФА Стало известно о решении по домашнему стадиону "Актобе" в еврокубках
25 мая, 17:20
Лига конференций
©uefa.com "Актобе" и "Ордабасы" узнали потенциальных соперников в Лиге конференций
19 мая, 18:35
Лига конференций
©twitter.com/OfficialASRoma В финалах еврокубков сыграют три итальянских клуба впервые за 25 лет
19 мая, 12:28
Лига конференций
©twitter.com/WestHam_Central Футболисты английского клуба подрались с фанатами в Нидерландах
19 мая, 08:27
Лига конференций
©twitter.com/europacnfleague/twitter.com/WestHam Италия против Англии. Стали известны финалисты Лиги конференций
18 мая, 18:00
Лига конференций
©Olimpbet Вторые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций - в аналитике Olimpbet
11 мая, 18:45
Лига конференций
©Olimpbet Первые полуфиналы ЛЕ и ЛК - в кэфах Olimpbet
22 апреля, 19:39
Лига конференций
©twitter.com/HenrikhMkh Три футболиста близки к уникальному достижению в мире. Ранее это не удавалось никому
24 февраля, 13:13
Лига конференций
©ФК ЧФР Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки
17 февраля, 07:54
Лига конференций
©twitter.com/Trabzonspor Турецкие фанаты поблагодарили казахстанских спасателей перед матчем Лиги конференций
6 января, 18:31
Лига конференций
©ФК "Кайрат" Падаем вниз? Какое место Казахстан займет в обновленном рейтинге УЕФА
17 ноября 2022, 21:50
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Решение о составе на "Астану" было самым верным". Алиев - о сезоне "Кызыл-Жара", чемпионской гонке и "Кайрате"
17 ноября 2022, 18:46
Лига конференций
©ФК "Жальгирис" "Он лучший тренер, которого я встречала". Президент "Жальгириса" - о Чебурине, трансфере Видемона и будущем Кашкена
6 ноября 2022, 19:46
Лига конференций
©ФК "Кайрат" "Кайрат" впервые за девять лет остался без еврокубков
6 ноября 2022, 18:10
Лига конференций
©ФК "Астана" Кто представит Казахстан в следующем сезоне еврокубков
4 ноября 2022, 17:30
Лига конференций
©twitter.com/OfficialSSLazio Фанаты забросали пакетами с мочой футболистов в матче Лиги Европы
4 ноября 2022, 07:43
Лига конференций
©instagram.com/cristian Определились все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
2 ноября 2022, 15:10
Лига конференций
©ФК "Жальгирис" Последний шанс: казахстанцы поборются за выход в плей-офф еврокубков
14 октября 2022, 08:34
Лига конференций
©ФК "Жальгирис" Клуб казахстанского тренера добыл историческую победу в еврокубках
7 октября 2022, 09:24
Лига конференций
©sivasspor.org.tr Триллер в Турции и казахстанская горечь. Результаты матчей Лиги конференций

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus