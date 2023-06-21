"Актобе" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги конференций

"Актобе" узнал соперника по второму раунду квалификации Лиги конференций сезона - 2023/24, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб встретится с победителем пары "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). Первый матч пройдет на выезде, а ответный в Актобе. Игры второго раунда состоятся 27 июля и 3 августа.

Отметим, что последний раз "Актобе" участвовал в еврокубках в сезоне 2016/17. Тогда "красно-белые" прекратили борьбу в квалификации Лиги Европы.

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