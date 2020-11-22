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Футбол Зарубежные чемпионаты Чемпионат Бельгии 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

Беерсхот - Андерлехт (22.11.2020)

Описание матча История встреч
Турнир: Чемпионат Бельгии 2020/21
Этап турнира: Регулярный чемпионат, мужчины
Дата проведения: Сегодня 18:30
Место проведения: Бельгия, Антверпен
Статус соревнования: не начат
Беерсхот
Беерсхот
(Антверпен) 		Андерлехт
Андерлехт
(Брюссель)
 
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