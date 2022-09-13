Популярный видеоблогер жестко затроллил президента UFC

Известный видеоблогер Джейк Пол перед своим поединком с Андерсоном Силвой обратился к президенту UFC Дане Уайту, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на MMA Fighting.

Бой между Полом и Андерсоном Силвой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Финиксе (США).

"Дана, я не думал, что приму этот бой. Знаю, что ты смотришь сейчас. Ты все еще должен мне миллион долларов, когда ты поставил против меня в поединке с Беном Аскреном. Хватит прятаться. Черт возьми, сделай ставку против меня еще раз.

На этот раз тебе действительно придется заплатить. Потому что ты не думал, что я приму этот бой. Сделай ставку. Поставь миллион, два миллиона. Да хоть пять. Готов поспорить, что ты не согласишься", - приводит слова Пола MMA Fighting.

Напомним, отсылка ведет к противостоянию Джейка Пола и Бена Аскрена, когда Дана Уайт заявил, что готов поставить один миллион долларов на победу бывшего бойца UFC в их боксерском поединке.

В итоге Пол одержал победу нокаутом. Позже Уайт пояснил, что на самом деле он не заключал пари на этот бой.

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