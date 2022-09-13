Известный видеоблогер пообещал нокаутировать легенду UFC

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался о бразильском бойце Андерсоне Силве, с которым проведет следующий поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на MMA Fighting.

Компания Most Valuable Promotions анонсировала боксерский поединок между блогером и легендой UFC. Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября в Финиксе (США).

"Раньше я мог позволить себе какие-то оскорбления, так как мои предыдущие соперники были не очень-то хорошими людьми. Андерсон Силва - лучший паренек в мире, мы его любим. Но если мой оппонент - лжец и аферист, то относиться я буду к нему соответствующим образом и надеру его задницу.

Думаю, люди могли видеть это ранее. С уважением отношусь к Андерсону. Я все равно хочу его нокаутировать, но сделаю это с уважением, а может, и нет", - приводит слова Пола MMA Fighting.

Напомним, что видеоблогер в последнем поединке нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.

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