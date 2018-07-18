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"Мы станем как Дэвид и Виктория Бекхэм". Куат Хамитов заявил о намерении жениться на Сабине Алтынбековой

Он поделился подробностями их отношений.

"Мы станем как Дэвид и Виктория Бекхэм". Куат Хамитов заявил о намерении жениться на Сабине Алтынбековой
Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20
Новости спорта Единоборства
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Казахстанский боец смешанных единоборств 32-летний Куат "Найман" Хамитов хочет жениться на известной 23-летней волейболистке Сабине Алтынбековой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он стал гостем развлекательной программы "Қызық LIVE" на телеканале "Евразия", в эфире которой и поделился подробностями личной жизни. При этом он отметил, что ему придется постараться, чтобы добиться благосклонности возлюбленной.

"У меня есть девушка. До этого у меня не было девушки, с которой я бы общался более месяца. Я всегда хотел, чтобы моя жена была высокой, воспитанной и скромной и целомудренной. Она меня знает, она спортсменка, занимается волейболом, ее зовут Сабина Алтынбекова. Мы периодический общаемся. 

Мне наверное придется очень сильно постараться, чтобы завоевать ее сердце. Мои друзья шутят: если мы поженимся, то станем как Дэвид и Виктория Бекхэм", - поделился Хамитов.

"Родители тоже спрашивают, когда я женюсь. Моя главная цель - это победить в бою в декабре, подписать контракт с UFC до следующего лета. После можно уже обзавестись семьей", - добавил он. 

Также Куат призвал всех, кто делает добро, не пиариться на этом, выставляя на общее обозрение в социальных сетях. 

"У меня тяжелый спортивный путь. Я жил в ауле, ездил на тренировки на автобусе с двумя пересадками. Голодал, не было денег, и все такие трудности преодолевал. Теперь мечтаю, чтобы молодое поколение не знало таких забот, и хочу в этом им помочь", - сказал боец.

Напомним, что следующий бой Хамитов проведет 4 декабря в Магнитогорске (Россия). Он известен своими эпатажными заявлениями на разные темы. Например, призывал расстреливать дезинфекторов, чтобы спасти страну от специального заражения коронавирусом.

Алтынбекова же несколько лет назад стала интернет-сенсацией после выступления своей команды на чемпионате Азии для девушек. 








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Метки:
Хамитов Куат Алтынбекова Сабина MMA Казахстан Бекхэм Виктория Бекхэм Дэвид

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