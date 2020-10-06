"Я выиграл у Жалгаса и даже получил гонорар за победу". Российский боец - о поражении от Жумагулова, судействе и реванше с казахстанцем в UFC

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий сейчас в UFC, в интервью Youtube-каналу USACHEV TV рассказал о скандальном поединке с Жалгасом Жумагуловым и возможном реванше с казахстанским бойцом.
В августе 2018 года Уланбеков, являясь действующим чемпионом Fight Nights, дрался против Жалгаса Жумагулова. По итогам пяти раундов судьи отдали победу казахстанцу, что вызвало недовольство болельщиков.
- Как вы отреагировали на решение судей, которые отдали победу Жалгасу Жумагулову, а не вам?
- Я тогда считал, что выиграл тот бой. И сейчас мнение не изменил. Мы - мужчины. Зачем терять голову от этого? Было и прошло. Я уважительно отношусь к Жалгасу. У меня к нему уважительное и хорошее отношение. Мы подрались, подняли его руку, хотя должны были поднять мою. Несмотря на это, я уважаю этого парня и республику, откуда он родом. У нас очень много друзей и братьев в братской стране Казахстан.
- Камил Гаджиев публично в интервью неоднократно говорил, что тогда судьи должны были отдать победу вам. Что он сказал лично вам?
- Я вам скажу больше. Камил выплатил мне гонорар за победу.
- Хотели бы встретиться с Жумагуловым в UFC?
- Думаю, что рано. Я не собираюсь кричать и бросать вызовы: "Выходи и дерись со мной". Если вдруг сойдемся, выйдем и пожмем руки, но в данный момент мы оба не нацелены на этот бой.
Отметим, что Уланбеков готовится к дебюту в UFC, его соперником станет боец из Бразилии Бруно Силва. Жалгас Жумагулов уже дебютировал в лучшей лиге мира - судейским решением он уступил Раулиану Пайве.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне