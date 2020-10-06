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Дрался с любимчиком Трампа. Американец хочет заменить травмированного соперника Рахмонова по дебюту в UFC

Казахстанец по-прежнему ждет нового соперника.

Дрался с любимчиком Трампа. Американец хочет заменить травмированного соперника Рахмонова по дебюту в UFC
Брайан Барберена. Фото: Sportssite.ru ©
Новости спорта Единоборства
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Американский боец UFC Брайан Барберена (15-7) бросил вызов казахстанцу Шавкату Рахмонову. Казахстанец должен был дебютировать в промоушене против Элизеу Залески, но сначала помешала пандемия коронавируса, а затем бразилец травмировался, передает корреспондент Vesti.kz.

О готовности заменить Элизеу Барберена написал на своей странице в твиттере, ответив на пост о травме Залески. На твит американца ответил менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов. "Давай сделаем это. Мы готовы", - написал Абдрахманов.



31-летний Барберена одержал в ММА 15 побед и потерпел семь поражений. В 2016 году он дрался с бывшим временным чемпионом UFC и любимым бойцом президента США Дональда Трампа Колби Ковингтоном. Единогласным решением судей победу одержал Ковингтон. 

Рахмонов должен был драться с Залески на турнире UFC 24 октября, где в главном бою встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.

 

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Бои по смешанным правилам

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