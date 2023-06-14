Звезда казахстанского футзала подписал новый контракт после ухода из "Кайрата"

Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов после ухода из АФК "Кайрат" подписал контракт с клубом "Семей", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он с 2015 года выступал за алматинский клуб. Ранее он также играл за карагандинский "Тулпар".

"Официально: Чингиз Есенаманов - игрок футзального клуба "Семей". Футзальный клуб "Семей" заключил контракт с игроком национальной сборной Казахстана. Ранее 34-летний нападающий защищал цвета алматинского "Кайрата", - гласит сообщение клуба из Семея.

В прошедшем сезоне Есенаманов провел 31 матч в чемпионате Казахстане, в которых забил 19 голов.

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