"Я не завершаю карьеру". Феррао - о "Семее", казахстанском футзале и Лиге чемпионов

Феррао - одно из самых больших имен в современной истории мирового футзала. Два года назад он стал частью амбициозного клуба "Семей". В интервью корреспонденту Vesti.kz бразильский нападающий рассказал, почему в итоге покидает казахстанскую команду, мог ли он перейти в "Кайрат", кого он видит фаворитом в Лиге чемпионов и как относится к натурализации в сборной Казахстана.

- Феррао, "Семей" объявил, что в качестве игрока ты завершаешь свой этап в клубе, но будет другая роль, расскажи, какая именно?

- Все понимает тяжелую ситуацию в которую я попал, клуб и без того ждал долгое время, сейчас настал период принять решение. Я не завершаю карьеру игрока, но будем ждать, когда закончится расследование FIFA. Моя роль "Семее" на ближайшее время? Наверное, это можно назвать амбассадором, послом клуба, хочу помочь в этом плане, все-таки у меня есть имя в мировом футзале.

- В будущем ты бы мог себя представить спортивным директором клуба?

- Пока надо решить вопрос нынешний, и опять же, я еще не завершаю карьеру (улыбается). Но, в будущем, да, это возможно, мне интересно было бы попробовать себя в этой роли.

- Расскажи, как изначально возник вариант с твоим переходом в "Семей"? Все-таки ты был игроком "Барселоны" - клуба с огромной историей и вдруг перешел в только зародившийся проект, пусть и очень амбициозный.

- Знаешь, я всегда ищу новые вызовы. В "Барселоне" я выиграл все, много лет играл там. Мне не нравится, когда есть абсолютный комфорт, когда все спокойно. Спортсмен должен быть голодным. У меня тогда было несколько предложений на руках - из Бразилии, из Саудовской Аравии. Но я сказал себе, что еще хочу играть в Европе, в Лиге чемпионов, в большой конкуренции. И "Семей" оказался именно таким вариантом. Я видел, какой клуб хотят построить, кто выстраивает его, какие игроки уже пришли туда, например, тот же Игита.

- Игита повлиял на твое решение перейти в "Семей"?

- Думаю, да. Мы разговаривали в том числе с ним.

- Что ты думаешь о ближайшем противостоянии "Семея" с "Этуалем" и в целом о шансах клуба в Лиге чемпионов?

- Пройти "Этуаль" вполне реально, я видел, как наша команда работает, как она хочет развиваться во всех аспектах. И если говорить в общем о Лиге чемпионов, конечно, нужен правильный менталитет, настрой, подготовка в конкретный момент, но все-таки важно быть готовым к подобным матчам уже сейчас. Надо быть максимально сконцентрированным и мотивированным не просто в матчах, а на каждой тренировке!

- А кого ты считаешь фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов?

- Сложно сказать, повторюсь, важно, в каком состоянии команда в конкретный момент. Но скорее я бы выделил "Спортинг". У них большой опыт побед. Эта та команда, которая может победить, даже если играет не очень хорошо. Я знаю, что это такое. В "Барселоне" у нас тоже бывали игры, где мы не выглядели лучше соперника, но мы допускали меньше ошибок и внутри коллектива была уверенность, что даже в такие дни мы способны побеждать. У "Спортинга" выработался именно такой менталитет.

- Аслан Смаков довольно молодой тренер и он управляет раздевалкой, где есть игроки с огромным авторитетом, как ты, Игита, Есенаманов. Бывало, что вы что-то подсказывали ему исходя из своего игрового опыта?

- Смаков и сам раньше был игроком, он прекрасно понимает, как мыслят ребята. Он понимает психологию игроков, он глубоко разбирается в футзале и мне кажется он тренер с большими перспективами. Он растет вместе с клубом.

- С точки зрения состава нынешний "Семей" объективно готов к победе в Лиге чемпионов?

- Думаю, да. Это новый клуб, но я вижу соответствующий уровень, "Семей" не уступает по своим возможностям "Пальме", "Картахене" и другим. Надо работать, шансы есть.

- Тебе было бы интересно, если бы "Семей" сыграл с "Кайратом" в Финале четырех ЛЧ?

- Мне кажется для всего Казахстана это был огромный плюс - две команды в четверке сильнейших клубов Европы. Есть ли принципиальность в играх с "Кайратом"? Думаю, есть и это отлично, поскольку в больших лигах есть подобное противостояние, как в той же Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом".

- Тебе когда-нибудь предлагали перейти в "Кайрат"?

- Давно, где-то 15 лет назад, еще до "Барселоны" меня спрашивали, не хочу ли перейти. Но после предложений не было.

- Ты раньше играл в России, сейчас провел период в Казахстане, в чем-то были сложности для тебя в плане быта?

- Мне было проще, как раз потому что играл в России, выучил язык там и здесь, в Казахстане, мне это помогло. Моей семьей было сложнее, все-таки они чаще дома, но адаптация прошла и нам понравилось в Казахстане, никаких глобальных проблем.

- Если не говорить о спорте, а просто о жизни в стране, что тебе особенно запомнилось здесь?

- Мне импонирует одна черта казахстанцев - если они жмут руку, договариваются о чем-то, они держат слово, для этого не нужны бумаги. Я сам такой же, и мне нравится это в людях.

- Как ты оценишь состояние казахстанского футзала на данный момент?

- Думаю, все убедились в высоком уровне казахстанского футзала на чемпионате мира в 2021 году, когда ваша сборная дошла до полуфинала и показала отличное выступление. Сейчас я тоже вижу развитие. 10-15 назад мне кажется не было такого количества именно местных игроков, сейчас их стало заметно больше, конкуренция растет.

- Кстати, тот матч за третье место на чемпионате мира между Бразилией и Казахстаном, как ты его воспринимал? Ты считал Казахстан равным соперником или все же видел Бразилию фаворитом?

- Честно, я считаю Бразилию фаворитом в любом матче, с любым соперником, Испания это или Казахстан. Но в то же время, тогда мы понимали, что с Казахстаном точно не будет просто. Так и получилось, мы пропустили первыми и нам пришлось отыгрываться. Была тяжелая игра. И сейчас очевидно, когда ты играешь против сборной Казахстана, любую сборную мира ожидает тяжелый матч.

- Как ты считаешь, такие игроки, как Игита, Дуглас, Лео, Тайнан - это потеря для сборной Бразилии?

- Сто процентов, это большие игроки. Но, у каждого свой путь. Посмотрите на Игиту, он живет 15 лет в Казахстане, он уже больше здесь прожил, чем в Бразилии. В такой ситуации понятно, почему они выбрали Казахстан, у них есть связь со страной. Меня кстати тоже звали в другую сборную, когда играл в России, там предлагали сделать паспорт. Но затем я ушел в "Барселону" и вопрос был закрыт.

- Надо ли сборной Казахстана продолжать историю с натурализацией?

- Думаю, надо. Все зависит от игрока конечно. Кажется, в Армении были игроки, которые никогда там не жили и не играли, но выступали за сборную. Но у Казахстана ведь другие примеры и я знаю, что сейчас есть кандидаты, которые уже долго живут здесь и любят Казахстан.

- Чингиз Есенаманов говорил нам, что Дедезиньо и Кайо выразили желание играть за Казахстан. Это было бы полезно всем, как игрокам, так и сборной?

- Да, конечно. Ведь у Дедезниьо и Кайо уже есть своя история в Казахстане и они действительно большие игроки, способные помочь команде.

- Есть ли среди молодых казахстанцев игрок, который тебе особенно импонирует, который мог бы выступать на высоком уровне?

- Есть, это Расул Абдуманапулы. Мне нравится, как он играет в обороне, в атаке, у него есть необходимый менталитет.

- Но сейчас у сборной Казахстана не самый простой период, смена поколений, как это пережить и вновь вернуться на прежний уровень?

- Игроки должны развиваться, перед ними есть прекрасные примеры. Когда я только начинал в сборной Бразилии, это была раздевалка, наполненная легендами, я был в восторге, но позже мы и сами стали такими, у нас были амбиции и примеры перед глазами. Думаю, в сборной Казахстана может произойти что-то подобное, ведь последние десять лет у команды было невероятное поколение.

Феррао заключил контракт с "Семеем" в 2024 году. В составе команды он участвовал в 11 матчах и забил 11 голов. Ранее Феррао играл за бразильские футзальные клубы "Кортиана" и "Крона футзал", российский клуб "Тюмень" и испанскую "Барселону". В составе футзальной "Барселоны" Феррао дважды выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов УЕФА по футзалу. Также выступая в сборной Бразилии он три года подряд признавался лучшим игроком мира, с 2019 по 2021 год.

