Клубный футзал
Сегодня 15:56
 

Восемью голами завершился матч "Кайрата" в чемпионате Казахстана

  Комментарии (3)

©МФК "Кайрат"

Футзальный "Кайрат" из Алматы обыграл "Караганду" в первом туре чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

3

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 5:3. В составе победителей голы забили Эдсон (1-я минута), Даурен Турсагулов (7-я), Рафао (10-я), Кайо Руиз (23-я) и Дамир Каирбай (37-я). Проигравшие один мяч отыграли благодаря автоголу Даурена Турсагулова (3-я), также у карагандинцев отличились Айдос Орал (14-я) и Дмитрий Бачек (37-я).

6 сентября команды снова сыграют в Алматы.

Сегодня в рамках первого тура также встретятся "Атырау" - "Астана", "Аят" - "Байтерек" и "Семей" - "Каспий".

Напомним, 23 августа "Кайрат" обыграл "Семей" и стал обладателем Суперкубка Казахстана по футзалу. 


Живи спортом!