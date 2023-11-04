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"В основном раунде мы сыграли на три с плюсом". Президент "Кайрата" - о Лиге чемпионов

"В основном раунде мы сыграли на три с плюсом". Президент "Кайрата" - о Лиге чемпионов
©АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" узнал соперников по Элитному раунду Лиги чемпионов и намерен бороться за выход в Финал четырех. В интервью корреспонденту Vesti.kz президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков поделился ожиданиями от предстоящего турнира и рассказал, как меняется команда при новом тренере Марлоне Веласко. 

- Кайрат Айтмолдаевич, в первую очередь, как вы оцениваете выступление "Кайрата" в основном раунде Лиги чемпионов? 

- Все эти матчи казахстанцы видели в прямом эфире и думаю заметили, что ребята выкладывались на сто процентов. Да, не все получилось. Но надо учитывать, что это начало сезона, половина команды у нас была в сборной Казахстана, из-за чего подготовка к Лиге чемпионов получилось несколько скомканной. 

У нас новый тренер, новая команда и тем не менее, было видно, что "Кайрат" прибавляет от матча к матчу. Со своей стороны, я бы оценил выступление команды на три с плюсом по пятибальной шкале. 

- Как вы считаете, команда уже перестроилась и адаптировалась к новому стилю игры, который прививает испанец Марлон Веласко? 

- "Кайрат" находится между селекционными возможностями клуба и задачами, который ставит тренер. Команда в стадии поиска баланса и самобытного почерка. Вижу, что со стороны тренера происходит значительный апгрейд в игре. Думаю, сейчас мы на правильном пути. 

- В Элитном раунде "Кайрату" выпали "Добовец", "Приштина" и "Бенфика". С португальцами у "Кайрата" давнее соперничество и вероятно, сейчас это тоже будет главным противостоянием в группе? 

- У нас достаточная интересная группа. Если исторически рассматривать, мы уже шесть раз играли с "Бенфикой", в частности обыгрывали их за бронзу Кубка УЕФА, а суммарно в нашем противостоянии две победы, два поражения и две ничьи, то есть, некий баланс с небольшим преимуществом в пользу "Кайрата". Конечно, мы ожидаем борьбу в группе именно между "Кайратом" и "Бенфикой", но я замечу, что это Элитный раунд, тут не проходных соперников и всегда возможны любые сюрпризы. 

- Зависит ли как-то будущее главного тренера от результатов в Элитном раунде или в клубе готовы доверять Веласко и дать ему время?

- Контракт Веласко рассчитан на два года. Он рассматривался в числе пяти кандидатов, среди них были очень именитые специалисты, но мы выбрали такого молодого и амбициозного тренера как Веласко. Мы доверяем ему и уверены, что он будет успешен в "Кайрате".

Прошедший основной раунд Лиги чемпионов был его первым испытанием, коллектив ему помог и наш тренер не дрогнул. Команда под его руководством показала характер и игру настоящего чемпиона! Если давать оценку работы тренера с учетом его первого опыта в Лиге чемпионов, для нас оно очень перспективное. 

Напомним, "Кайрат" попал в группу B Элитного раунда ЛЧ, где сыграет с "Бенфикой" (Португалия), "Приштиной" (Косово) и "Добовецом" (Словения). Матчи этой стадии пройдут с 28 ноября по 3 декабря.

 

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Метки:
Кайрат АФК Футзал

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