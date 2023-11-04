В "Кайрате" высказались о будущем главного тренера

Марлон Веласко проводит первый сезон в качестве главного тренера АФК "Кайрат". Президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил работу молодого специалиста в контексте выступления в Лиге чемпионов.

"Контракт Веласко рассчитан на два года. Он рассматривался в числе пяти кандидатов, среди них были очень именитые специалисты, но мы выбрали такого молодого и амбициозного тренера как Веласко. Мы доверяем ему и уверены, что он будет успешен в "Кайрате".

Прошедший основной раунд Лиги чемпионов был его первым испытанием, коллектив ему помог и наш тренер не дрогнул. Команда под его руководством показала характер и игру настоящего чемпиона! Если давать оценку работы тренера с учетом его первого опыта в Лиге чемпионов, для нас оно очень перспективное", - отметил Оразбеков.

Напомним, что "Кайрат" занял второе место в группе основного раунда Лиги чемпионов. На стадии Элитного раунда ЛЧ алматинцев ожидают игры с "Бенфикой", "Приштиной" и "Добовецом".