Уйдет из "Кайрата"? Игита интересен европейским и азиатским клубам

В следующем году капитан АФК "Кайрат" Игита может стать свободным агентом и это привлекает внимание зарубежных клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о будущем легендарного вратаря.

Нынешний контракт Игиты с "Кайратом" рассчитан до лета 2024 года. Недавно, перед стартом основного раунда ЛЧ президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков заверил, что с вратарем будет подписано новое соглашение:

"Буквально только что встретился с Игитой и говорю: "Что-то до сих пор твоего подписанного контракта не вижу на столе“. Это я шучу. Однозначно контракт будет продлен. Будет продлен ровно настолько, насколько захочет сам Игита. Плюс в следующем году будет чемпионат мира в Ташкенте. Мы хотим, чтобы команда была едина, сыграна. Поэтому хотим видеть нашего капитана в составе "Кайрата". Думаю, Игита не тот человек, который бежит за деньгами. Иначе он бы давно уже играл где-нибудь в "Барселоне". Игита — это наш человек, наш брат, он олицетворяет дух "Кайрата". Без этого духа теряется смысл "Кайрата". Надеюсь, что он поработает в клубе еще и после завершения карьеры", - отметил Оразбеков.

Однако, небольшая вероятность иного развития ситуации все-таки есть. Игита остается одним из самых влиятельных не просто вратарей, а в целом игроков в мировом футзале, поэтому его кандидатура интересна многим. Подписать его в качестве свободного агента - это успех, как с точки зрения усиления состава, так и в плане маркетинга и привлечения аудитории. Уже сейчас за ситуацией по Игите наблюдают клубы из Азии. И предложение из условной Индонезии вполне может поступить, ведь там например еще недавно играл легендарный португалец Рикардиньо.

Кроме того, есть клубы в Европе и России, которые давно мечтали заполучить Игиту. В то же время сам вратарь ранее говорил, что в той же Испании ему будет тяжело, ведь он уже не так молод, а количество и интенсивность игр там гораздо выше. При этом, Игита заявлял, что мог бы поиграть в России, поскольку ему знаком менталитет и местный чемпионат. В России Игита мог бы получить длительный и щедрый контракт. Опять же, свежий пример - в Россию недавно уехал другой знаковый вратарь бразилец Гитта, причем ушел он из сверхуспешного "Спортинга" и подписал трехлетний контракт с "Ухтой".

Игите 37 лет и следующий контракт, возможно, последний в его карьере, поэтому нет уверенности в том, что переговоры о новом соглашении с "Кайратом" будут быстрыми. Вратарю предстоит подумать, взвесить все за и против.