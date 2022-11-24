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Уход лидеров и смена поколений. "Кайрат" перестал быть топ-командой в Европе?

Уход лидеров и смена поколений. "Кайрат" перестал быть топ-командой в Европе?
©Vesti.kz

АФК "Кайрат" сенсационно потерял очки на старте Элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу в матче против мальтийского "Луксола". Корреспондент Vesti.kz находит закономерность в данном конкретном результате, исходя из общего состояния алматинской команды в последние годы.

Это пятый сезон Пауло Рикардо Кака во главе "Кайрата". И пока его лучшее достижение в еврокубках было достигнуто в первый год - финал Лиги чемпионов в кампании-2018/19. Еще в двух случаях алматинцы при Кака останавливались на стадии Элитного раунда, один раз дошли до полуфинала и сейчас снова рискуют не попасть в "Финал четырех". К слову, тот самый полуфинал был достигнут в "ковидный" сезон, когда формат ЛЧ был иным, "Кайрат" провел в два раза меньше матчей для выхода в 1/2 финала.

Давайте взглянем на все результаты алматинцев в прошлом и нынешнем сезоне ЛЧ: 

"Кайрат" 3:3 "Плзень"

"Тюмень" 3:3 "Кайрат"

"Пезаро" 2:3 "Кайрат"

"Кайрат" 3:2 "Витэн"

ACCS 3:3 "Кайрат"

"Тюмень" 3:2 "Кайрат"

"Кайрат" 2:2 "Андерлехт"

"Кайрат" 2:2 "Пальма"

"Спортинг Париж" 2:3 "Кайрат"

"Луксол" 0:0 "Кайрат" 

Как мы видим, не самая приятная тенденция была видна еще до матча с "Луксолом". Ни одной победы над равными себе соперниками и очень нервные, минимальные успехи над клубами, которые ранее "Кайрат" проходил с легкостью. Команда словно утратила дух победителя, клуба, который уверен, что способен доминировать.

Есть ли в связи с этим вопросы к Кака? С точки зрения выстроенности и системности в игре - едва ли. Возможно, проблема другая - кадровая.

"Кайрат" за последние годы потерял двух больших игроков - Тайнана и Тайеби. Игроков такого же статуса и класса пока найти не удалось. Между тем лидеры в лице Игиты и Дугласа уже далеко не молоды. Их мучают травмы, они, признаемся честно, вероятно, прошли свой пик. Да, они сохраняют высокий уровень, но он уже не тот, когда мировая общественность признавала Дугласа лучшим защитником мира, а Игиту лучшим вратарем с отрывом. Все последние трансферы пока не позволяют говорить, что они даже в потенциале могут достигнуть такого прогресса, как это было в случаях с Тайнаном и Тайеби. Более того, мы видим, что казахстанцы в лице Оразова и Турсагулова имеют более важную роль и влияют на результаты чаще, чем бразильцы. Например, именно они принесли "Кайрату" последнюю статусную победу над "Бенфикой" и выход в полуфинал ЛЧ-2020/2021. 

Увы, но "Кайрат" сейчас выглядит клубом, отстающим от португальских и испанских грандов. Более того, алматинцам уже крайне непросто конкурировать с клубами следующей категории из России, Франции. 

Игита и Дуглас по-прежнему незаменимые игроки для "Кайрата", что доказал недавний конфуз в матче с "Луксолом". Но грядет момент, когда клубу предстоит окончательная смена поколений и этот процесс может стать еще более болезненным, чем просто ничья против соперника из Мальты.

Прервать серию неудач и доказать, что "Кайрат" остается большой силой в Европе, еще можно. Для этого надо обыгрывать "Хрудим" и "Бенфику" в ближайших противостояниях Элитного раунда ЛЧ сезона-2022/2023. 

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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