Токаев определился со своим будущим

Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев на правах аренды перешел из "Атырау" в "Сибиряк" из Новосибирска, сообщает пресс-служба "нефтяников".

В предыдущем чемпионате Казахстана он провел за "Атырау" 40 матчей и забил десять голов. В его карьере также был "Жетысу".

Напомним, 22-летний игрок в составе национальной команды выступал на Евро-2022 в Нидерландах и отметился красивым голом.