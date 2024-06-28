Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Комментарии

Стала известна реакция "Кайрата" на уход игрока сборной Бразилии

Стала известна реакция "Кайрата" на уход игрока сборной Бразилии
©АФК "Кайрат"

В летнее трансферное окно футзальный "Кайрат" покинул игрок сборной Бразилии Рикардиньо - он осуществил переход в испанский "Эль-Посо". В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков прокомментировал эту сделку. 

Руководитель "Кайрата" рассказал, почему клуб отпустил столь перспективного игрока. 

"Допущена ошибка нашими менеджерами. Это один из лучших, перспективных игроков Бразилии, он в свое время станет  одним из лучших в мире. Наши селекционеры отлично сработали, но при подписании контракта была допущена ошибка, были поставлены очень маленькие отступные. Обычно, все наши игроки защищены высокими отступными, но в этот раз была выставлена совсем не та сумма для такого игрока. Мы поднимали ему зарплату и готовы были еще повысить условия, но "Эль-Посо" воспользовался пунктом в контракте о выкупе и в данном случае мы уже ничего не могли сделать. ", - отметил Оразбеков. 

Рикардиньо в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана забил 15 голов в 22 матчах. Ранее игрок выступал на родине за "Магнус". 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Кайрат АФК Футзал Бразилия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus