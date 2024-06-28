Стала известна реакция "Кайрата" на уход игрока сборной Бразилии

В летнее трансферное окно футзальный "Кайрат" покинул игрок сборной Бразилии Рикардиньо - он осуществил переход в испанский "Эль-Посо". В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков прокомментировал эту сделку.

Руководитель "Кайрата" рассказал, почему клуб отпустил столь перспективного игрока.

"Допущена ошибка нашими менеджерами. Это один из лучших, перспективных игроков Бразилии, он в свое время станет одним из лучших в мире. Наши селекционеры отлично сработали, но при подписании контракта была допущена ошибка, были поставлены очень маленькие отступные. Обычно, все наши игроки защищены высокими отступными, но в этот раз была выставлена совсем не та сумма для такого игрока. Мы поднимали ему зарплату и готовы были еще повысить условия, но "Эль-Посо" воспользовался пунктом в контракте о выкупе и в данном случае мы уже ничего не могли сделать. ", - отметил Оразбеков.

Рикардиньо в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана забил 15 голов в 22 матчах. Ранее игрок выступал на родине за "Магнус".