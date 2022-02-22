Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Клубный футзал
Сегодня 15:20
 

"Спортинг" предложил контракт экс-игроку сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Португальский "Спортинг" намерен продлить соглашение с бывшим нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнаном, передают Vesti.kz

Поделиться

В конце февраля Тайнан получил тяжелую травму, на восстановление игроку потребуется около 10 месяцев. Нападающий вернётся на площадку только в конце 2026 года. Его контракт с португальской командой истекает летом, однако лиссабонцы хотят предложить форварду новое соглашение и оптимистично настроены по поводу переговоров. 

33-летний Тайнан в нынешнем сезоне провёл за "Спортинг" семь матчей и забил шесть голов.


Напомним, что в своё время бразилец был натурализован для выступлений за сборную Казахстана. На ЧМ-2021 он помог сборной дойти до полуфинала, а сам при этом стал третьим бомбардиром турнира, получив "бронзовую бутсу". 

За свою карьеру он поиграл за различные клубы, в том числе за алматинский "Кайрат", цвета которого защищал в период 2017–2019 годов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 20:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 53 человек

Реклама

Живи спортом!