"Спортинг" предложил контракт экс-игроку сборной Казахстана

Португальский "Спортинг" намерен продлить соглашение с бывшим нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнаном, передают Vesti.kz.

В конце февраля Тайнан получил тяжелую травму, на восстановление игроку потребуется около 10 месяцев. Нападающий вернётся на площадку только в конце 2026 года. Его контракт с португальской командой истекает летом, однако лиссабонцы хотят предложить форварду новое соглашение и оптимистично настроены по поводу переговоров.

33-летний Тайнан в нынешнем сезоне провёл за "Спортинг" семь матчей и забил шесть голов.

Напомним, что в своё время бразилец был натурализован для выступлений за сборную Казахстана. На ЧМ-2021 он помог сборной дойти до полуфинала, а сам при этом стал третьим бомбардиром турнира, получив "бронзовую бутсу".

За свою карьеру он поиграл за различные клубы, в том числе за алматинский "Кайрат", цвета которого защищал в период 2017–2019 годов.

