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Сомнения в новом тренере? Что показал "Кайрат" в футзальной Лиге чемпионов

Сомнения в новом тренере? Что показал "Кайрат" в футзальной Лиге чемпионов
©АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов и предстал иной командой после ухода Пауло Рикардо Кака. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как алматинцы прошли первое настоящее испытание при новом тренере. 

Почти два десятилетия в "Кайрате" прошли под бразильским управлением, но летом клуб пошел на серьезные изменения и сменил вектор. Клуб обратился к молодому испанскому специалисту Марлону Веласко. И, понятно, что эта трансформация структурная, ведь помимо перекройки состава, произошли изменения в игровых акцентах. 

На стадии основного раунда ЛЧ "Кайрат" встречался с тремя совершенно разными соперниками. И во всех играх не обошлось без проблем. С одной стороны, это нормально, ведь команда в стадии перестройки. 

Но в то же время, пока нет всецелого позитива от новичков. Пока самым стабильным и влияющим на игру выглядит Алекс Виана. Он забил в игре с "Халадашем" и был одним из самых ярких и полезных в матче с "Пальмой".

Персонально на этой стадии можно выделить и Даурена Турсагулова: есть ощущение, что он быстро понял и принял принципы игры Веласко. 

Еще одна характеристика нынешнего состава "Кайрата" была озвучена Игитой. Капитан алматинцев объяснил поражение от "Пальмы" отсутствием опыта игр подобного уровня у некоторых игроков. Те же Игор, Педро, Алиссон еще достаточно молоды. 

К слову, любопытна ситуация с самим Игитой. Веласко дал шанс в ЛЧ сразу двум вратарям. И надо сказать, что Деннис был одним из героев первого матча в группе, в частности, он забил важный гол, причем в классической манере Игиты. Подобная ротация среди вратарей вероятно обоснована. Игита не вечен и ему нужен отдых, учитывая травмы, которые у него были в последние годы. Деннис доказал, что он достаточно квалифицирован и не исключено, что в долгосрочной перспективе именно он станет полноценным игроком основы "Кайрата".

Если финализировать выступление "Кайрата" в основном раунде ЛЧ, то оно, с точки зрения результата - приемлемое. Качество игры? Очевидно, что механизм еще не выстроен, но системность в игре заметна.

При этом Веласко надо улучшать все элементы и делать это как можно быстрее, ведь уже через месяц "Кайрат" ждет испытание в разы тяжелее - Элитный раунд Лиги чемпионов. Там цена ошибки будет гораздо выше. Более того, Веласко надо быть готовым к тому, что в случае не выхода в Финал четырех его статус сильно пошатнется и нет уверенности, что в таком случае он отработает свой контракт до конца.

Фото: АФК "Кайрат"©

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Метки:
Кайрат АФК Лига чемпионов Футзал

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