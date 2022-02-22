Со счётом 5:2 завершился матч финала Кубка Казахстана

В Таразе состоялся решающий матч Кубка Казахстана по футзалу, в котором за трофей боролись "Семей" и "Актобе", передают Vesti.kz.

Финальная встреча завершилась победой команды из Семея со счётом 5:2, позволив ей поднять над головой национальный кубок.

С первых минут инициативой владел "Семей", что быстро отразилось на счёте. Уже на 5-й минуте бразильский легионер Дедезиньо открыл счёт, а спустя восемь минут он же оформил дубль, укрепив преимущество своей команды.

"Актобе" пытался выровнять игру, однако концовка первого тайма полностью осталась за соперником. На 40-й минуте "Семей" дважды поразил ворота актюбинцев: сначала отличился Габриэль Кандидо, а затем точным ударом отметился вратарь Лео Игита, сделав счёт разгромным уже к перерыву.

Во втором тайме "Семей" не сбавил обороты. На 24-й минуте Марсело Аугусто дос Сантос забил пятый мяч, фактически сняв все вопросы о победителе финала. "Актобе" сумел ответить лишь в заключительном отрезке встречи. На 33-й минуте гол престижа забил Егор Нулет, а спустя две минуты Кайрат Иманалин реализовал пенальти, установив окончательный счёт матча.

Таким образом, финал Кубка Казахстана по футзалу завершился победой "Семея" со счётом 5:2, а команда из Восточного Казахстана стала обладателем престижного трофея, продемонстрировав уверенную и результативную игру на протяжении всего решающего поединка.

