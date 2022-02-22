Со счётом 3:1 завершился матч с участием "Кайрата"

Алматинский "Кайрат" одержал уверенную домашнюю победу над уральским "Байтереком" в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Ход встречи

"Кайрат" активно начал игру и первым вышел вперёд благодаря точному удару Атирсона. Спустя несколько минут Каирбай укрепил преимущество хозяев, успешно завершив ещё одну атаку.

"Байтерек" сумел сократить разницу — Нурин воспользовался своим моментом и сделал счёт 2:1. Однако интрига продержалась недолго: Каирбай быстро ответил вторым мячом и вновь обеспечил "Кайрату" двухголевой запас.

Турнирное положение

После 16 сыгранных матчей "Кайрат" набрал 35 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Семея" на четыре балла.

"Байтерек", проведя 14 игр, располагается на 10-й строчке с 16 очками.

