Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный футзал
Вчера 21:55
 

Со счётом 3:1 завершился матч с участием "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Со счётом 3:1 завершился матч с участием "Кайрата" ©АФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" одержал уверенную домашнюю победу над уральским "Байтереком" в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Алматинский "Кайрат" одержал уверенную домашнюю победу над уральским "Байтереком" в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Ход встречи

"Кайрат" активно начал игру и первым вышел вперёд благодаря точному удару Атирсона. Спустя несколько минут Каирбай укрепил преимущество хозяев, успешно завершив ещё одну атаку.

"Байтерек" сумел сократить разницу — Нурин воспользовался своим моментом и сделал счёт 2:1. Однако интрига продержалась недолго: Каирбай быстро ответил вторым мячом и вновь обеспечил "Кайрату" двухголевой запас.

Турнирное положение

После 16 сыгранных матчей "Кайрат" набрал 35 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Семея" на четыре балла.

"Байтерек", проведя 14 игр, располагается на 10-й строчке с 16 очками.

Со счетом 4:1 завершился решающий матч "Кайрата" в Лиге чемпионов


Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Мангистауская обл., Актау   •   Тур 15/16, мужчины
Вчера 19:30   •   закончен
Каспий
Каспий
(Актау)
4:1
Шымкент
Шымкент
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Каспий

0%

Ничья

0%

Шымкент

0%

Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!