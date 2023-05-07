Сенсацией закончился матч "Кайрата" в финале чемпионата Казахстана по футзалу

Алматинский "Кайрат" неожиданно уступил рудненскому "Аяту" в финале плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Вторая встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей, в составе которых покер оформил Данил Карпюк, а также отличились Абдирасул Абдуманапулы и Луан Марсело. У хозяев голы забили Биржан Оразов, Эдсон и Даурен Турсагулов.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. В первом матче "кайратовцы" на своей площадке праздновали успех со счетом 6:4.

Третий матч серии пройдет в Рудном.

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