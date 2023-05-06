"Кайрат" совершил героический камбэк в финале чемпионата Казахстана

В первом матче финала чемпионата Казахстана по футзалу "Кайрат" с трудом сломил сопротивление "Аята", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб испытал большие проблемы в противостоянии с "Аятом", по ходу развития матча команда Кака проигрывала 1:4, однако затем сумела спасти игру. Основное время завершилось со счетом 4:4, а в двух овертаймах "Кайрат" забил по мячу и оформил победу - 6:4.

В составе алматинцев отличились Альберт Акбаликов, Диего, Кайо Руис, Биржан Оразов, Чингиз Есенаманов и Эдсон. У рудненцев голами отметились Азат Валиуллин, Луан, Лео и Абдирасул Абдуманапулы.

Завтра, 7 мая, в Алматы пройдет вторая игра между "Кайратом" и "Аятом". Финальная серия чемпионата Казахстана пройдет до трех побед.

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