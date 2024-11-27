"Семей" - "Пальма", "Кайрат" - "Этуаль". Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов

В ночь на 28 ноября казахстанские команды "Семей" и "Кайрат" стартуют в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

"Семей" встретится с испанской "Пальмой". Начало - в 23:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Матчи квартета D принимает Пальма-де-Майорка. Семейчане сыграют еще с командами "Рекорд" (Польша) и "Лученец" (Словакия).

"Кайрат" начнет групповой этап матчем с французским клубом "Этуаль". Начало - в 00:30. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Матчи группы В пройдут в хорватском Загребе. Алматинцам также будут противостоять "Олмиссум" (Хорватия) и "Динамо" (Хорватия).

Победители групп выйдут в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.