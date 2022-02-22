Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Клубный футзал
Вчера 21:57
 

"Семей" обыграл "Кайрат" и приблизился к чемпионству

  Комментарии

Поделиться
"Семей" обыграл "Кайрат" и приблизился к чемпионству ©instagram.com/fcsemey

"Семей" обыграл "Кайрат" в финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz

Поделиться

"Семей" обыграл "Кайрат" в финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

У победителей отличились Кандидо (3-я минута), Родригиньо (15-я) и Камиль Герейханов (32-я, 40-я). У проигравших голы забили Атирсон Да Сильва Оливейра (14-я) и Угу Мигель Невеш Силва (34-я).

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу "Семея". Следующая игра команд состоится 26 июня в Алматы. Если в этот день "Семею" не удастся оформить чемпионство, то серия вернётся на его площадку, где всё решится в заключительном, пятом матче.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Финал, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Семей
Семей
(Семей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Семей
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!