"Семей" обыграл "Кайрат" и приблизился к чемпионству

"Семей" обыграл "Кайрат" в финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

У победителей отличились Кандидо (3-я минута), Родригиньо (15-я) и Камиль Герейханов (32-я, 40-я). У проигравших голы забили Атирсон Да Сильва Оливейра (14-я) и Угу Мигель Невеш Силва (34-я).

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу "Семея". Следующая игра команд состоится 26 июня в Алматы. Если в этот день "Семею" не удастся оформить чемпионство, то серия вернётся на его площадку, где всё решится в заключительном, пятом матче.

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