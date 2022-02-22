Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Клубный футзал
Сегодня 19:45
 

"Семей" назвал состав на матч Лиги чемпионов

  Комментарии

"Семей" назвал состав на матч Лиги чемпионов ©instagram.com/fcsemey

"Семей" назвал состав на первый матч 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов против польского "Пяста", сообщают Vesti.kz.

В составе казахстанского клуба на паркет выйдут следующие игроки:

Эвальди Джайме, Андерсон Дедезиньо, Габриэль Кандидо, Ринат Турегазин, Марсело Сантос.

Встреча состоится в Семее и начнётся в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.


Напомним, что в 1/8 финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные - 5 декабря.

Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

Лига чемпионов по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 20:00   •   идёт
Семей
Семей
(Семей)
2:0
Пяст
Пяст
(Гливице)
Кто победит в основное время?
Семей
Ничья
Пяст
Проголосовало 62 человек

