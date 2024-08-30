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"Семей" хотел подписать лидера сборной Казахстана по футзалу

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"Семей" хотел подписать лидера сборной Казахстана по футзалу ©КФФ

Сенсационный чемпион Казахстана по футзалу "Семей" имеет грандиозные планы на будущий сезон и уже усилил состав несколькими большими игрокам. Но молодой клуб помимо Игиты хотел заполучить еще одного титулованного казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Сенсационный чемпион Казахстана по футзалу "Семей" имеет грандиозные планы на будущий сезон и уже усилил состав несколькими большими игрокам. Но молодой клуб помимо Игиты хотел заполучить еще одного титулованного казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz

В сферу интересов "Семея" входил защитник сборной Казахстана Лео. После завоевания чемпионского титула клуб связывался с опытным футзалистом, но сам игрок решил продолжить карьеру в Европе, в частности, оставшись в латвийском клубе РФШ. 

Лео ранее выступал за "Кайрат", "Спортинг", "Норильский Никель" и "Жоинвилль". Он является трехкратным победителем Лиги чемпионов по футзалу. Он включен в предварительную заявку сборной Казахстана на ближайший чемпионат мира в Узбекистане. 

Напомним, что "Семей" летом совершил несколько громких трансферов, подписав Игиту,  Феррао, Родригиньо, Луиджи Лонго и других игроков. 

 

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