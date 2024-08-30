"Семей" хотел подписать лидера сборной Казахстана по футзалу
Сенсационный чемпион Казахстана по футзалу "Семей" имеет грандиозные планы на будущий сезон и уже усилил состав несколькими большими игрокам. Но молодой клуб помимо Игиты хотел заполучить еще одного титулованного казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сенсационный чемпион Казахстана по футзалу "Семей" имеет грандиозные планы на будущий сезон и уже усилил состав несколькими большими игрокам. Но молодой клуб помимо Игиты хотел заполучить еще одного титулованного казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В сферу интересов "Семея" входил защитник сборной Казахстана Лео. После завоевания чемпионского титула клуб связывался с опытным футзалистом, но сам игрок решил продолжить карьеру в Европе, в частности, оставшись в латвийском клубе РФШ.
Лео ранее выступал за "Кайрат", "Спортинг", "Норильский Никель" и "Жоинвилль". Он является трехкратным победителем Лиги чемпионов по футзалу. Он включен в предварительную заявку сборной Казахстана на ближайший чемпионат мира в Узбекистане.
Напомним, что "Семей" летом совершил несколько громких трансферов, подписав Игиту, Феррао, Родригиньо, Луиджи Лонго и других игроков.
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