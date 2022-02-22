Российский игрок нашёл новый клуб после ухода из "Кайрата"

25-летний воспитанник "Тюмени" Данил Карпюк после четырёх лет в Казахстане возвращается в российскую Суперлигу, передают Vesti.kz со ссылкой на futsalkazakhstan.

С сезона-2021/22 Карпюк успел поиграть за "Аят", "Атырау", "Астану", "Кайрат" и забить в общей сложности 97 мячей.

Новый клуб Карпюка, сургутский "Факел", является дебютантом Суперлиги и после 26 игр занимает 12-е место в турнирной таблице.

В составе "Факела" выступает хорошо знакомый по играм за "Семей" Никита Емельянов, а вместе с Данилом в клуб присоединился и брат близнец Никиты Максим Емельянов из "Ухты".

