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Разгромом обернулся матч за бронзу чемпионата Казахстана по футзалу

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Разгромом обернулся матч за бронзу чемпионата Казахстана по футзалу ©instagram.com/mfcatyrau_official

Футзальный клуб "Атырау" одержал уверенную победу над "Актобе" во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

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Футзальный клуб "Атырау" одержал уверенную победу над "Актобе" во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

На домашней арене команда взяла реванш со счетом 3:0 за поражение в первой встрече и вернула равенство в серии.

Героем стал Алиссон

Счет в матче открыл Кайке Аледес на 6-й минуте, а затем дублем отличился Алиссон, забив два гола подряд - на 24-й и 25-й минутах. У "Актобе" не нашлось ответа на активную игру соперника.

Судьба бронзы решится в ближайшие дни

После двух игр счет в серии стал 1:1, в первой игре "Актобе" взял верх - 4:3. Напомним, бронзовые медали достанутся той команде, которая первой одержит две победы. Третий матч состоится уже завтра.


В финале тем временем продолжается борьба между "Семеем" и "Кайратом" - там тоже ничья в серии (1:1).

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