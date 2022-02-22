Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный футзал
Сегодня 07:33
 

Прямая трансляция ответного матча "Кайрата" в 1/8 финала Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция ответного матча "Кайрата" в 1/8 финала Лиги чемпионов ©instagram.com/afckairat

Сегодня, 5 декабря, алматинский "Кайрат" сыграет в ответном матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 5 декабря, алматинский "Кайрат" сыграет в ответном матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В Алматы, на паркете дворца спорта имени Балуана Шолака казахстанский клуб примет бельгийский "Спортинг-Андерлехт". Начало игры в 20:00.

Прямая трансляция встречи пройдет на телеканале и на официальном сайте Qazsport и начнется в 19:50 по казахстанскому времени.

Где и когда смотреть ответный матч "Кайрата" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Напомним, в первой игре в Бельгии "Кайрат" одержал победу со счетом 7:3.

Матчи 1/4 финала

Игры этой стадии пройдут 23 февраля и 6 марта. Первые указанные команды первый матч проводят дома.

"Йорринг" / "Этуаль" - "Семей" / "Пяст"
"Хит" / "Пальма" - "Приштина 01" / "Рига"
"Араз" / "Бенфика" - АЕК / "Спортинг"
"Спортинг-Андерлехт" / "Кайрат" - "Луксол Сент-Эндрюс" / "Картахена"

Победители четырёх четвертьфинальных противостояний выйдут в финальный турнир, который будет разыгран с 8 по 10 мая в итальянском Пезаро. Жеребьевка полуфиналов состоится отдельно.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Спортинг-Андерлехт
Спортинг-Андерлехт
(Брюссель)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Спортинг-Андерлехт
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!