Прямая трансляция матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

Сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября, алматинский "Кайрат" продолжит выступление в основном раунде футзальной Лиги чемпионов матчем против бельгийского "Андерлехта", сообщают Vesti.kz.

Алматинцы уже обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. На старте основного раунда казахстанский клуб обыграл латвийский "Бейтар", а во втором раунде должен был сыграть с румынским "Юнайтед Галац" и ему присудили техническое поражение.

Матч "Андерлехт" - "Кайрат" начнется в 00:30 по времени Казахстана. Прямую трансляцию матча покажет Qazsport, ее также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Напомним, что досрочный выход в плей-офф себе также гарантировал "Семей", его матч в Лиге чемпионов можно посмотреть тут.

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