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"Минерва" — "Семей": прямая трансляция матча Лиги чемпионов по футзалу

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"Минерва" — "Семей": прямая трансляция матча Лиги чемпионов по футзалу Фото: ФК "Семей"©

Сегодня, 31 октября, футзальный клуб "Семей" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. Соперником казахстанской команды станет швейцарская "Минерва".

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Сегодня, 31 октября, футзальный клуб "Семей" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. Соперником казахстанской команды станет швейцарская "Минерва".

Встреча третьего тура основного раунда начнется в 19:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию матча "Минерва" — "Семей" покажет телеканал Qazsport по этой ссылке.

Казахстанский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Предстоящая игра определит, на каком месте он завершит групповой этап.


"Семей" и "Минерва" разыграют вторую строчку. Казахстанской команде достаточно сыграть вничью благодаря преимуществу по разнице забитых-пропущенных мячей.

Второе место позволит "Семею" получить статус сеяной команды в 1/8 финала. В таком случае соперником станет третья команда одной из групп Пути А либо победитель группы Пути Б. Если же казахстанцы опустятся на третью позицию, им предстоит встретиться с одним из клубов, занявших первые два места в группе Пути А.

Напомним, что Казахстан в Лиге чемпионов также представляет алматинский "Кайрат", который, как и "Семей", досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Жеребьевка 1/8 и четвертьфинала состоится 4 ноября.

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