Президент "Кайрата" высказался об интересе европейских топ-клубов к игрокам сборной Казахстана

Лидеры сборной Казахстана по футзалу Даурен Турсагулов и Биржан Оразов уже не первый год входят в сферу интересов европейских клубов, и этим летом вопрос с их возможным уходом из "Кайрата" вновь стал актуальным. В беседе с корреспондентом Vesti.kz руководитель алматинского клуба Кайрат Оразбеков рассказал, поступали ли реальные предложения по игрокам.

"Этот вопрос муссируется уже два года. Их агентом сейчас является Сирило, бывший игрок московского "Динамо" и сборной России. К нам поступали вопросы по Турсагулову и Оразову со стороны российских и испанских клубов. Но официальные предложения были только из России, из Испании их не было.

Действующие контракты Биржана и Даурена с "Кайратом" рассчитаны еще на один сезон. Мы будем вести переговоры о пролонгации контрактов.

По завершении сезона никаких заявок из Европы по игрокам не поступало и переговоры мы не проводили", - заявил Кайрат Айтмолдаевич.

Добавим, что Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 в составе сборной Казахстана. Даурен Турсагулов в сезоне-2020/21 признавался лучшим игроком чемпионата Казахстана.