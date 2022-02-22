Пента-триком и 12-ю голами завершился матч чемпионата Казахстана

Во втором матче серии за третье место чемпионата Казахстана по футзалу "Актобе" на своей площадке вырвал победу у "Атырау" со счётом 7:5, передают Vesti.kz.

Феерическое начало хозяев

После поражения в первой игре серии со счётом 2:4 актюбинцы оказались в ситуации, когда права на ошибку уже не было. Хозяева с первых минут пошли вперёд и ещё до перерыва создали комфортный задел.

Главным героем стартового отрезка стал Асхат Кульбаев, оформивший дубль. Ещё один мяч был записан как автогол игрока "Атырау" после опасного удара того же Кульбаева. В итоге на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу "Актобе".

"Атырау" совершил камбэк

Во второй половине встречи гости сумели кардинально изменить ход игры. Сначала после розыгрыша стандартного положения отличился Алимжан Сейтнур, а затем Рамазан Бисембайулы сократил отставание до минимума.

Позже Алиссон восстановил равновесие — 3:3, а вскоре Нурболат Батырханов вывел "Атырау" вперёд. Однако хозяева быстро нашли ответ: Альберт Акбаликов сравнял счёт и вернул интригу на максимум — 4:4.

Кульбаев устроил шоу

За три минуты до окончания основного времени Асхат Кульбаев оформил хет-трик и вновь вывел "Актобе" вперёд — 5:4. Казалось, именно этот мяч станет победным, однако Габриэль спас гостей от поражения и перевёл игру в овертайм — 5:5.

Дополнительное время стало бенефисом Кульбаева. За семь секунд до завершения первого экстра-тайма он снова поразил ворота соперника, а во втором дополнительном отрезке оформил уже пятый гол в матче и установил окончательный результат — 7:5.

Всё решится в третьем матче

Невероятная победа позволила "Актобе" сравнять счёт в бронзовой серии — 1:1.

Таким образом, судьба бронзовых медалей чемпионата Казахстана определится в решающем третьем матче, который состоится 25 июня в Актобе.

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