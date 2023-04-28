Определился второй финалист плей-офф чемпионата Казахстана

"Аят" из Рудного стал вторым финалистом плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.
Рудненцы выиграли серию до трех побед у "Актобе" со счетом 3-0.
Решающая встреча команд состоялась в Актобе и завершилась в пользу гостей - 2:0. Отличились Азат Валиуллин и Ринат Турегазин.
Первые две игры "Аят" выиграл на своей площадке со счетом 5:3 и 7:4.
Таким образом, в финале "Аят" встретится с алматинским "Кайратом", который в другом полуфинале прошел "Атырау".
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