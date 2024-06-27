Новый чемпион Казахстана начал чистку состава. Кто ушел?

Несколько игроков покинули футзальный клуб "Семей" из одноименного города, передают Vesti.kz.
Команду покинули бразильский форвард Гильерме Тейшейра, российский нападающий Ришат Котляров и российский защитник Бауржан Умирбаев. Первые двое ушли после истечения срока контракта, а последний - после истечения договора аренды.
Тейшейра сыграл 46 матчей и забил 18 голов.
Котляров провел 23 игры и отметился 7 голами.
Умирбаев отличился 11 раз в 49 матчах.
Напомним, что в минувшем сезоне "Семей" впервые в истории стал чемпионом Казахстана и прервал гегемонию алматинского "Кайрата". Клуб был основан только в 2023 году, а уже в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
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