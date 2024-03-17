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Нападающий сборной Казахстана забил дебютный гол в чемпионате России

Нападающий сборной Казахстана забил дебютный гол в чемпионате России
©МФК "Газпром-Югра"

Форвард сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов оформил первый гол после перехода в российский клуб "Газпром-Югра", сообщают Vesti.kz

Акбаликов помог своей команде победить во второй игре 18-го тура чемпионата России против клуба "Сиб-Транзит" (5:1). 

"Газпром-Югра" на данный момент занимает второе место в чемпионате России, набрав 75 очков. 

Напомним, что Акбаликов перешел в "Газпром-Югру" из "Кайрата" на правах аренды. Его контракт в России рассчитан на полгода.

Нападающий сборной Казахстана по четыре раза становился чемпионом Казахстана, победитель Кубка страны и обладателем Суперкубка.

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Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан Казахстанцы за границей

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