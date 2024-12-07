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Нападающий сборной Бразилии сделал хет-трик в чемпионате Казахстана

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Нападающий сборной Бразилии сделал хет-трик в чемпионате Казахстана ©МФК "Семей"

Футзальный "Семей" в матче регулярного чемпионата Казахстана сыграл с талдыкорганским "Жетысу", передают Vesti.kz

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Футзальный "Семей" в матче регулярного чемпионата Казахстана сыграл с талдыкорганским "Жетысу", передают Vesti.kz

Игра прошла в Семее, в СК "Абай Арена" и завершилась ничейным результатом со счетом 3:3.

В составе действующих чемпионом Казахстана трижды отличился бразильский нападающий Феррао. За талдыкорганцев отличились Досов (дубль) и Финео.

Вторая игра между этими командами состоится сегодня, 7 декабря.

Ранее Феррао выступал за "Бразилию Кортяну" и "Крону", российскую "Тюмень" и испанскую "Барселону", с ними дважды выигрывал чемпионат страны и Лигу чемпионов УЕФА. Кроме того, игрок сборной Бразилии был признан лучшим игроком мира три года подряд (2019, 2020 и 2021).  

На последнем чемпионате мира в Узбекистане Феррао стал победителем турнира в составе сборной Бразилии. 

 

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