Клубный футзал
"Ментальные проблемы". В "Семее" назвали причину камбэка в Лиге чемпионов

"Ментальные проблемы". В "Семее" назвали причину камбэка в Лиге чемпионов

Главный тренер "Семея" Аслан Смаков высказался о прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против польского клуба "Пяст", передает корреспондент Vesti.kz

На "Абай Арене" казахстанский клуб упустил преимущество в три мяча и завершил игру со счетом 3:3. Тренер семейской команды объяснил с чем связано невероятное спасение со стороны соперника. 

"До 30-й минуты матч был под нашим контролем, вели со счетом 3:0, что наверное нас немного расслабило. Для нас это уже второй подобной случай, ранее также потеряли преимущество в игре с "Этуалем". 

Мы поговорили с тренерским штабом, возможно, это наша ментальная проблема. Мы пока молодой клуб, не сталкивались с такими проблемами. Я отвечаю за результат, ребята сделали большую работу. Но некоторые наши тактические моменты не сработали. Ребята были не в том ритме и интенсивности. Мы отрабатывали высокий прессинг на тренировках, должны были накрывать вратаря при его подключениях, заставлять его ошибаться, но в итоге все три гола произошли после включений вратаря. 

Это именно то, что нам предстоит исправить в ближайшие дни перед ответной игрой. Могу заверить болельщиков, в ответном матче мы будем максимально сконцентрированы. Выход в следующий раунд состоит из двух матчей и в ответной игрой мы выйдем с целью побеждать", - отметил Смаков. 

Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.

Напомним, что в 1/8 финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные - 5 декабря.

Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 77 человек

Живи спортом!