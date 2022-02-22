"Ментальные проблемы". В "Семее" назвали причину камбэка в Лиге чемпионов

Главный тренер "Семея" Аслан Смаков высказался о прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против польского клуба "Пяст", передает корреспондент Vesti.kz.

На "Абай Арене" казахстанский клуб упустил преимущество в три мяча и завершил игру со счетом 3:3. Тренер семейской команды объяснил с чем связано невероятное спасение со стороны соперника.

"До 30-й минуты матч был под нашим контролем, вели со счетом 3:0, что наверное нас немного расслабило. Для нас это уже второй подобной случай, ранее также потеряли преимущество в игре с "Этуалем".

Мы поговорили с тренерским штабом, возможно, это наша ментальная проблема. Мы пока молодой клуб, не сталкивались с такими проблемами. Я отвечаю за результат, ребята сделали большую работу. Но некоторые наши тактические моменты не сработали. Ребята были не в том ритме и интенсивности. Мы отрабатывали высокий прессинг на тренировках, должны были накрывать вратаря при его подключениях, заставлять его ошибаться, но в итоге все три гола произошли после включений вратаря.

Это именно то, что нам предстоит исправить в ближайшие дни перед ответной игрой. Могу заверить болельщиков, в ответном матче мы будем максимально сконцентрированы. Выход в следующий раунд состоит из двух матчей и в ответной игрой мы выйдем с целью побеждать", - отметил Смаков.