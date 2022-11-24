Матч конкурентов "Кайрата" по ЛЧ закончился разгромным результатом

Португальская "Бенфика" в матче второго тура Элитного раунда футзальной Лиги чемпионов разгромила мальтийский "Луксол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на паркете Дворца спорта имени Балуана Шолака в Алматы завершилась со счетом 6:0 в пользу клуба из Лиссабона. По дублю в этой встрече сделали Иван Чишкала, Ромуло и Винисиус Роша.

Таким образом "Бенфика" возглавила квартет.

Накануне португальский клуб сыграл вничью с чешским "Хрудимом" - 3:3. Также "Кайрат" и "Луксол" не сумели выявить победителя - 0:0.

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