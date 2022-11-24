Матч "Кайрата" в Лиге чемпионов завершился сенсационным результатом

АФК "Кайрат" провел второй матч в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с чешским "Хрудимом" на паркете Дворца спорта завершилась со счетом 1:2.

Гости в начале второго тайма усилиями Марко Радовановича (23-я минута) открыли счет. На 25-й минуте Матеуш Торреш поразил пустые ворота алматинцев и увеличил отрыв чешского клуба.

Алматинцам лишь удалось размочить счет после того, как Вилела за полторы минуты до конца матча поразил ворота соперника.

Перед заключительным туром, который пройдет 26 ноября, у "Бенфики" и "Хрудима" по четыре очка. "Кайрат" и мальтийский "Луксол" набрали по одному баллу.

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