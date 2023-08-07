Лучший вратарь Казахстана опубликовал прощальный пост

Российский вратарь Дмитрий Бондарев покидает футзальный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz. Прощальный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Время прощаться, "Актобе"!
Мне нечего скрывать, нам не удалось договориться - приходится тяжело, когда не знаешь с кем конкретно это делаешь.
Мне действительно понравилось быть частью такого чемпионата и добиваться наград вместе с командой.
МУЖЧИНЫ, КОМАНДА!
Несмотря на все трудности, я получил огромное удовольствие от того, что каждый день делил с вами паркет, какой командой мы стали и были в прошедшем сезоне.
Спасибо каждому и желаю вам, чтобы травмы обходили вас стороной, рубитесь в этом сезоне, как минимум не хуже, чем в прошлом и пусть медали на вашей груди будут уже из другого металла!
Большое уважение всем фанатам и болельщикам, вы огромная сила и способны переворачивать даже самые важные игры!", - говорится в его сообщении.
Отметим, что Бондарев был признан лучшим вратарем минувшего чемпионата Казахстана.
Загрузка матч-центра...
Реклама