Лучший вратарь Казахстана опубликовал прощальный пост

Российский вратарь Дмитрий Бондарев покидает футзальный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz. Прощальный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Время прощаться, "Актобе"!

Мне нечего скрывать, нам не удалось договориться - приходится тяжело, когда не знаешь с кем конкретно это делаешь.

Мне действительно понравилось быть частью такого чемпионата и добиваться наград вместе с командой.

МУЖЧИНЫ, КОМАНДА!

Несмотря на все трудности, я получил огромное удовольствие от того, что каждый день делил с вами паркет, какой командой мы стали и были в прошедшем сезоне.

Спасибо каждому и желаю вам, чтобы травмы обходили вас стороной, рубитесь в этом сезоне, как минимум не хуже, чем в прошлом и пусть медали на вашей груди будут уже из другого металла!

Большое уважение всем фанатам и болельщикам, вы огромная сила и способны переворачивать даже самые важные игры!", - говорится в его сообщении.

Отметим, что Бондарев был признан лучшим вратарем минувшего чемпионата Казахстана.

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