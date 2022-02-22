Лидером "Кайрата" и сборной Казахстана интересуются клубы из России

Капитан футзального "Кайрата" Биржан Оразов по-прежнему не продлил контракт с алматинским клубом и летом может сменить не только команду, но и чемпионат, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" испытывает финансовые трудности и рискует потерять сразу нескольких ведущих игроков, в том числе Оразова.

В Казахстане, кроме "Кайрата", на игрока мог бы претендовать только "Семей", но там заинтересованности в Оразове нет. При этом за ситуацией теперь следят некоторые клубы из российской Суперлиги. Оразов интересен российским клубам в том числе потому, что не будет являться легионером в местной лиге.

Оразов выступает за "Кайрат" с 2017 года и ныне является капитаном команды. В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана в 33 матчах он забил 19 голов. Кроме того, на счету Биржана семь голов в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

В составе сборной Казахстана Оразов участвовал в чемпионате Европы 2018 (4-е место) и чемпионате мира 2021 (4-е место). Стал лучший бомбардир чемпионата Европы 2022 года, где забил 7 голов.

