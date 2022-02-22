Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лидер "Семея" заинтересовал российские клубы. У него завершается контракт

Камиль Герейханов. Фото: ФК "Семей"

Нападающий футзального "Семея" Камиль Герейханов пока не продлил соглашение с казахстанским клубом и этой ситуацией могут воспользоваться клубы из России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт Герейханова с "Семеем" завершается в конце года и интерес к форварду в связи с этим растёт. Камилем интересуются лидеры российский Суперлиги, однако приоритетным для игрока остается вариант с "Семеем".

Форвард может продолжить карьеру в Казахстане, поскольку "Семей" один из самых амбициозных проектов не только в СНГ, но и во всем европейском футзале. В этом году команда имеет шансы выйти в "Финал четырех" футзальной Лиги чемпионов и это, опять же, фактор в пользу "Семея".


Герейханов перебрался в "Семей" из "Тюмени" в декабре прошлого года. Он быстро адаптировался в новой команде и стал одним из игровых лидеров коллектива. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 20 голов в 18 играх чемпионата Казахстана, а также да мяча в четырех матчах ЛЧ.

В еврокубках "Семей" продолжает свой путь. В 1/4 финала Лиги чемпионов казахстанский клуб сыграет с французским "Этуалем".

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

