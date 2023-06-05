Лидер сборной Казахстана станет игроком двукратного победителя Лиги чемпионов

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан возвращается в лиссабонский "Спортинг", сообщают Vesti.kz.

По информации Record, у игрока оставался год контракта с испанской "Эль-Посо Мурсией", тогда как отступные за его расторжение составляют 250 тысяч евро. Несмотря на это, Тайнан решил вернуться в португальский клуб.

В этом сезоне нападающий провел всего 12 матчей, забив 7 голов во всех соревнованиях. Также он был дисквалифицирован на 15 матчей за нападение на судью, оскорбления в адрес соперников и возвращение на площадку после получения красной карточки.

Напомним, что Тайнан выигрывал в составе "Спортинга" чемпионат Португалии и Лигу чемпионов. Кроме того, в период выступления за португальскую команду он входил в топ-10 лучших футзалистов мира.

В "Спортинге" у форварда больше шансов вновь бороться за победу в Лиге чемпионов и национальных турнирах.

"Спортинг" - двукратный победитель ЛЧ (2018/19, 2020/21).

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