Лидер сборной Казахстана по футзалу сыграет с "Барселоной" в полуфинале ЛЧ

Нападающий португальского "Спортинга" и сборной Казахстана по футзалу Тайнан узнал соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
По итогам жеребьевки, "Спортинг" за который выступает Тайнан сыграет с "Барселоной". В другой полуфинальной паре также встретится испано-португальская пара "Бенфика" - "Пальма".
Матчи пройдут в Ереване 3 мая. Финал Лиги чемпионов по футзалу пройдет 5 мая.
Тайнан уже выигрывал Лигу чемпионов в составе "Спортинга" в сезоне 2020/21. Кроме того, он доходил до финала ЛЧ с "Кайратом" в сезоне 2018/19.
В нынешнем сезоне Тайнан в 28 матчах забил 29 голов за "Спортинг" во всех турнирах.
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