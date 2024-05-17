Казахстанский клуб заинтересован в игроке сборной России

Футзальный клуб "Семей" продолжает прорабатывать варианты по усилению состава на будущий сезон и в том числе рассматривает игроков сборной России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сферу интересов одной из ведущих команд Казахстана попал нападающий сборной России Артем Антошкин. 30-летний форвард всю карьеру выступает за "Тюмень". В составе родного клуба он выигрывал чемпионат России 2018/19 и в том же сезоне признавался лучшим игроком во всей лиге.

В составе сборной России Антошкин выступал на нескольких крупных форумах и в частности стал серебряным призером Евро-2022.

"Семей" видит в Антошкине одного из потенциальных лидеров команды, который может быстро адаптироваться в клубе и дать результат. Для самого игрока переход в "Семей" - это возможность вернуться в Лигу чемпионов, куда может пробиться казахстанский коллектив.

Ранее стало известно, что семейский клуб подписал предварительное соглашение с нападающим сборной Бразилии Феррао. Кроме того, команду может пополнить капитан сборной Казахстана по футзалу Игита, с ним также проведены предварительные переговоры.