Казахстанский клуб упустил победу в Лиге чемпионов, пропустив два гола на последних минутах

Казахстанский "Аят" сыграл вничью в третьем матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Рудненцы встречались с представителем чемпионата Украины командой "Хит". Уже в первом тайме казахстанский клуб усилиями Абдирасула Абдуманапулы и Евгения Козырчикова повел в счете 2:0. Во второй половине "Хит" долгое время не мог выровнять положение, но за две минуты до конца встречи им удалось забить сразу дважды - отличились Евгений Серый и Андрей Мельник.

Таким образом, казахстанская команда набрала один балл в своей группе и финишировала на четвертом месте в квартете, не сумев квалифицироваться в Элитный раунд ЛЧ. Ранее "Аят" уступил хорватскому "Олмиссуму" (2:3) и португальскому "Спортингу" (1:6).

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