В "Кайрате" рассказали о новых трансферах и планах на Лигу чемпионов

АФК "Кайрат" вышел в 1/4 финала финала Лиги чемпионов по футзалу и продолжает успешное выступление по сезону. В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков высказался о нынешнем состоянии команды, трансферах и ближайшем сопернике в ЛЧ.

В следующей стадии еврокубков "Кайрат" ждёт противостояние с испанской "Картахеной". По мнению Оразбекова, это соперник, который способен доставить максимальные трудности.

"Мы нащупали точки роста и возможные преимущества. Думаю, мы в своих наигранных четверках используем время, которое у нас еще есть. Но мы понимаем, что у нас только формируется собственный стиль тренера с кайратовской ментальностью. Да и сама команда, как вы знаете, сформирована не полностью, будем работать над улучшением качества игры! Что касается "Картахены", считаю, - это лучший клуб на сегодня в испанском чемпионате. Если им дать играть, как они хотят, то вряд ли кто-то из команд сможет устоять. Надо готовиться к настоящей битве", - заявил руководитель "Кайрата".

Кроме того, Кайрат Айтмолдаевич заверил, что алматинский клуб совершит несколько трансферов в зимнее окно:

"Уход Ариетты? Он не был в этом сезоне основным игроком команды и нас его уход не особо расстроил. Да, у нас пока нет комплекта, который мы хотели бы иметь, но приятные сюрпризы будут".

Матчи 1/4 финала ЛЧ намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

