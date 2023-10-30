"Кайрат" устроил триллер в матче с действующим победителем Лиги чемпионов

АФК "Кайрат" провел заключительный матч в основном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Марлона Веласко в матче группы 3 играли с действующим победителем Лиги чемпионов испанской "Пальмой", на чьей площадке в Пальма-де-Мальорке проходили игры квартета.

Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 4:3.

Примечательно, что в первом тайме хозяева забили трижды. Голы на счету Ромуло (2-я минута), Бруно Гомеса (14) и Фабиньо (14).

Во втором тайме автогол Клебера (24) позволил "Кайрату" размочить счет. На 29-й Кайо Руиз Лаврати сократил отставание алматинцев до минимума.

Впрочем, на 39-й минуте Фабиньо, поразив пустые ворота, оформил дубль и снял вопросы о победителе матча. Гол Даурена Турсагулова на последних секундах позволил "Кайрату" лишь сократить разницу.

"Пальма" набрала девять очков. Казахстанский клуб с четырьмя баллами занял второе место. У венгерского "Халадаша" два очка, а у "Дифферданжа" из Люксембурга - одно.

Отметим, что "Кайрат" вышел в элитный раунд турнира. Жеребьевка этой стадии состоится 2 ноября.

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